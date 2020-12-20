Company of Heroes: Opposing Fronts Mobil Platformlara Geliyor!

Company of Heroes: Opposing Fronts mobil platformlar için duyuruldu. Feral Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Company of Heroes: Opposing Fronts, Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Company of Heroes: Opposing Fronts Mobil Çıkış Tarihi

Dünyanın en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Company of Heroes’in genişleme paketi Opposing Fronts, 2007 yılında bağımsız olarak PC platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan Opposing Fronts, gerçek zamanlı strateji türünün en başarılı örneklerinden bir tanesidir. Bağımsız olarak satışa sunulan genişleme paketi, dünya genelinde oyuncular tarafından çok beğenilmişti.

Feral Interactive, yaptığı açıklama ile beraber Company of Heroes oyunun bağımsız genişleme paketi Opposing Fronts’u Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için duyurdu. Genişleme paketi iki önemli tek oyunculu hikaye modu sunuyor. Bir tanesi Caen kentine girmeye çalışan İngiliz zırhlı ordusuna odaklanırken diğeri ise Alman Panzer Elite ordusuna odaklanıyor. Söz konusu iki ordu, Skirmish moduna da eklenecek.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre Company of Heroes: Opposing Fronts, 2021 yılının başlarında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Geliştirici ekip, net çıkış tarihi ile ilgili henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bir dönemin en popüler gerçek zamanlı strateji oyunlarından bir tanesi olan oyunun genişleme paketi, mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek.

Company of Heroes Mobil Oyunu Çok Beğenilmişti

İlk olarak iPad platformuna çıkan Company of Heroes oldukça beğenilmiş ve Android kullanıcılarının da dikkatini çekmişti. Bunun üzerine geliştirici ekip, popüler gerçek zamanlı strateji oyununu iOS ve Android platformları için de geliştirmek için kollarını sıvamıştı. Company of Heroes, geçtiğimiz aylarda Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için çıkışını gerçekleştirmişti.

Company of Heroes’in Android ve iOS sürümleri çok yüksek fiyat etiketi ile Google Play Store ve App Store üzerinden satışa sunulmuştu. Mobil oyun, Google Play Store’da 119,99 TL fiyat etiketine sahipken App Store’da ise 129,99 TL fiyat etiketine sahip. Mobil oyunun iPad sürümüne sahip olan oyuncular, iPhone’larına ücretsiz olarak indirebilir.