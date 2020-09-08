Dünyanın En Hızlı Sonuç Veren Koronavirüs Tanı Kiti Geliştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), dünyada bir ilkin altına imza atılarak 8 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti geliştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk'ün geliştirdiği tanı kiti kısa süre içerisinde sonuç vermesinin yanı sıra yüksek doğruluk oranına sahip olması ile dikkat çekiyor. Dünyanın en hızlı sonuç veren koronavirüs testi ile ilgili detaylar haberimizde.

8 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Tanı Kiti Ne Zaman Çıkacak?

Tanı kiti çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgi veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, "Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimizasyon çalışmaları da bitecek" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kemal Sezgintürk, "Seri üretimle alakalı tabii girişimlerimiz olacak, geliştirdiğimiz kitin önce patent haklarının alınması gerekecek. Ülkemizin fon veren kuruluşlarına da başvuracağız. Onların da bu konuda çok ciddi destekleri oldu zaten. KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve Sağlık Bakanlığı gibi ülkemizin önemli fonlayıcı kuruluşlarına da projemizi tanıtarak, seri üretime geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geliştirilen tanı kitini diğer tanı kitlerinden ayıran bir özelliğe sahip olduğunu belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, "Türkiye’de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test. Çünkü dünyada, bir antikor testi bulunuyor. PCR’larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında değişiyor. Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100 bir sonuç elde ediliyor. Dünyadaki uygulamalar, daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız, iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bundan dolayı ayrı bir özelliği var" dedi.