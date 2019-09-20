Conan Exiles ve Conan Unconquered'ı Hafta Sonu Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Bu hafta sonunda iki Conan macerası sizi bekliyor. Funcom, Conan Exiles ve Conan Unconquered oyunlarının hafta sonu süresince ücretsiz oynanabileceğini duyurdu.

Conan the Barbarian dünyasında geçen Conan Exiles oyununda çeşitli suçlardan dolayı ölüme mahkum edilen ama sonradan Conan tarafından kurtarılan bir karakteri yönetiyoruz. The Exiled Lands adı verilen zorlu çöl ortamında geçen Conan Exiles, açık dünya oynanışa sahip, PvPvE bir hayatta kalma-rol yapma oyunu. Cinsiyet, ses ve çeşitli fiziksel özellikler gibi özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra Cimmerian, Stygian, Hyborian ve Nordheimer gibi farklı ırk seçimi de yapabilmek mümkün oluyor.

Conan Unconquered da aynı Conan the Barbarian gibi diğer bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Konuya göre kalemiz Hyboria güçlerinin istilası altındadır. Bize düşen ise dalga dalga gelen ve gittikçe zorlaşan saldırılar karşısında hayatta kalmak ve kalenin ele geçirilmesine engel olmak için kaynak toplamak. Ayrıca topladığımız kaynakları iyi yönetmeli, ordumuzu oluşturmalı, güçlendirmeli ve yeni teknolojilerin araştırmasını yapmalıyız.

Her iki oyunu da bugünden itibaren 23 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar Steam üzerinde ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer Conan Exiles oyunundan memnun kalırsanız, 30 Eylül 2019 tarihine kadar standart veya Deluxe sürümünü %50 oranında indirimlerle satın alabilirsiniz. Aynı tarihe kadar Complete sürümü ve Year 1 içerik paketini de %40 oranında indirimlerle satın alabilirsiniz. Conan Unconquered ise 30 Eylül 2019 tarihine kadar %30 indirimle sizi bekliyor olacak.