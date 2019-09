Conarium'u Epic Games Store Üzerinden Ücretsiz İndirebilirsiniz

Ücretsiz Epic Games Store oyunlarında bu hafta sırada bir Türk yapımı var. Conarium oyununu şu anda ücretsiz olarak mağazadan indirebilirsiniz.

Türk oyun geliştirici stüdyosu Zoetrope Interactive tarafından geliştirilmiş olan Conarium, HP Lovecraft'ın kısa At The Mountains of Madness romanından esinlenilerek Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olan korku-macera oyunu. Tasarımcılığı, programlanması, senaryo yazarlığı ve müzik besteciliği Onur Şamlı, Oral Şamlı ve Galip Kartoğlu tarafından yapılan Conarium, Iceberg Interactive yayıncılığında 2017 yılının Haziran ayında satışa sunulmuştu.

Doğanın mutlak sınırlarını tartışan dört bilim insanının etrafında dönen hikayede, Antarktik seferindeki bilim insanlarından Frank Gilman rolünde olacağız. Geçirdiği baygınlık sonrasında Antarktik araştırma üssünde uyanan Gilman, masanın üstünde garip bir cihazın varlığını fark ediyor. Daha da önemlisi ise bayılmasından önce nelerin yaşandığı hakkında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bununla birlikte üs terk edilmiştir ve diğer bilim insanlarından da herhangi bir iz yoktur. Senaryo boyunca etrafı araştırarak nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışacağız. Araştırmamız sırasında bir yandan da tuhaf hayaller ve rüyalar göreceğiz. Bunlar her ne kadar baştan anlamsız gibi gelse de ilerleyen zamanlarda hepsi yerli yerine oturmaya başlayacak.

Conarium 19 Eylül 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Sıradaki oyunun ne olduğuna dair herhangi bir detay bulunmuyor. Çünkü, Epic Games sıradaki ücretsiz oyunun gösterildiği küçük resmin altında üç tane soru işareti koymuş ama resme bakacak olursak bir Batman oyununu bekleyebiliriz.