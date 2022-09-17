Keanu Reeves'in Başrolde Yer Aldığı Constantine Beyaz Perdeye Geri Dönüyor

2000'li yılların en ünlü aktörlerinden biri olan Keanu Reeves, Matrix ile yakaladığı çıkışı birçok sevilen filmle devam ettirmeyi başarmıştı. Bunlardan biri de özgün hikayesiyle dikkat çeken Constantine filmiydi. DC Comics evreninden uyarlanan filmde şeytanlarla savaşan bir adamın hikayesine konuk olmuştuk. İlk çıktığı yıllarda büyük başarılar elde edemese de sonrasında birçok korku hayranı için ikonik bir filme dönüşen Constantine'in yakın zamanda devam filminin geleceği ortaya çıktı.

Warner Bros. tarafından yapımcılığı üstlenilen Constantine devam filminde ünlü oyuncu Keanu Reeves de yer alacak. Açlık Oyunları,Ben Efsaneyim ve Akıl Oyunları gibi filmlerden tanıdığımız Francis Lawrence yönetmen koltuğunda oturacak.

Şeytanlar, Cehennemin Kapılarını İyi Kapatın Çünkü Constantine Geliyor!

İlk olrak Hellblazer çizgi romanlarında karşımıza çıkan John Constantine karakteri, o günden beri birçok çizgi roman serisine yan karakter olarak dahil oldu. Temelde bir şeytan bilimcisi olan John Constantine, rahatlıkla cehenneme gidip gelebilmesi ve şeytanlara karşı savaşma yeteneğiyle biliniyor. 17 yıl önce yapılan kült korku filminde de benzer bir konu işlenmişti.

Constatine 2 hakkında dedikodular 2020 yılından beri devam ediyor olsa da bir türlü netlik kazanmamıştı. Artık Constantine 2'nin kesin olarak geldiğini ve 2025 yılı için hazırlandığı söyleyebiliriz. Son yıllarda John Wick, Matrix ve Cyberpunk 2077 gibi projelerle meşgul olan ve yeniden parlamaya başlayan Keanu Reeves'in Constantine 2 ile çıkışını sürdürmesi bekleniyor.