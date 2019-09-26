Contra: Rogue Corps'un İnceleme Puanları Yayınlandı

Japon yayıncı Konami, E3 2019 fuarında yaptığı sürpriz ile Contra: Rogue Corps oyununu duyurmuştu. PlayStation 4, Switch, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun çıkışını gerçekleştirdi. Bununla birlikte inceleme puanları da ortaya çıktı. Görünen o ki Contra serisi pek de iyi bir geri dönüş yapmış değil.

Bir kez daha hatırlatma yapmak gerekirse, Contra III: Alien Wars oyununun sonrasındaki bir zamanda geçen Contra: Rogue Corps, eskiden asker olup da artık birer ödül avcısına dönüşen dört karakterin başından geçenleri anlatacak. Bu karakterlerin arasında Kaiser ve Ms Harakiri gibi iki tanıdık yüz bulunuyor. Her bir karakterin kendisine özgü becerisi ve uzmanlığı olacak ve tamamladığınız görev başına alacağınız materyaller ile geliştirme yapabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca senaryo boyunca toplayacağınız kaynaklar ile silahlarınızı geliştirebildiğiniz gibi yeni silahlar üretebilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak, kooperatif desteğinin olacağı oyunda PvP modu sayesinde bire bir, ikiye iki, üçe üç, dörde dört ve bire dört gibi farklı şekillerdeki deneyimler sizi bekliyor.

Metacritic sitesinde Xbox One ortalaması 56 / 100 ve PlayStation 4 ortalaması 54 / 100 olan Contra: Rogue Corps oyununun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Contra: Rogue Corps İnceleme Puanları

Areajugones - 7 / 10

CGMagazine - 2 / 10

COGconnected - 55 / 100

Everyeye.it - 5 / 10

Gamersky - 60 / 100

GameSpew - 7 / 10

Hardcore Gamer - 3 / 5

Hobby Consolas - 74 / 100

IGN - 4.0 / 10

IGN Italia - 5.2 / 10

IGN Spain - 6.6 / 10

Jeuxvideo.com - 9 / 20

Multiplayer.it - 6.0 / 10

PlayStation LifeStyle - 7.5 / 10

Push Square - 5 / 10

Slant Magazine - 40 / 100

SpazioGames - 4.8 / 10

The Games Machine - 6 / 10

TheXboxHub - 3 / 5

Vandal - 5 / 10

Video Chums - 7.3 / 10