Contra: Rogue Corps'un Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Konami bir süredir daha çok Pro Evolution Soccer (kısa adıyla PES) serisinin yeni oyunları ile haşır neşir olmuşsa da E3 2019 fuarında sürpriz bir çıkış yaparak eskilerin unutulmazlarından Contra serisinin yeni oyununu duyurmuştu. Contra: Rogue Corps, PlayStation 4, PC, Switch ve Xbox One için geliştiriliyor. 24 Eylül 2019 tarihinde çıkışını yapacak olan oyun için Konami sistem gereksinimlerini duyurdu.

Contra III: Alien Wars oyununun sonrasında geçecek olan Contra: Rogue Corps, her birinin kendisine özgü becerilerinin olduğu dört ödül avcısı karakterin hikayesini konu alacak. Aralarında Kaiser ve Ms Harakiri gibi tanıdık yüzlerin de olacağı devam oyununda, altı ana bölüm bizleri bekliyor. Tercihen tek başınıza, tercihen beraberinizdeki üç arkadaşınızla kooperatif olarak oynayabileceğiniz Contra: Rogue Corps'un PvP modları da olacak. Her bir görev boyunca toplayacağınız parçalar ve kaynaklar ile hem karakterinizi hem de silahınızı geliştirebilmenin yanı sıra silah üretimleri de yapabileceksiniz.

Japon yayıncı tarafından Steam sayfası üzerinden yayınlanan sistem gereksinimlerine bakacak olursak, Intel Core i5-4460 işlemcili, 4 GB bellekli ve NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartı olan bir bilgisayar oyunu çalıştırmanız için yeterli olacak.

Contra: Rogue Corps sistem gereksinimleri için aşağıya göz atabilirsiniz:

Contra: Rogue Corps En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) veya daha iyisi; Dört Çekirdekli veya daha iyisi

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 (2 GB) veya daha iyisi (DirectX 11 kart gereklidir)

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 14 GB

İlave Notlar: Oynamak için kontrol kolu gereklidir

Contra: Rogue Corps Önerilen Sistem Gereksinimleri