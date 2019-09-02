Contra: Rogue Corps'un Yeni Kooperatif Oynanış Videosu Yayınlandı

Uzun zamandır sessizliğini korumuş olan Contra serisi, bu ay içerisinde yeni oyunuyla geri dönecek. Bildiğiniz gibi Konami, Contra: Rogue Corps oyununu E3 2019 fuarında duyurmuştu. PlayStation 4, PC (Steam), Xbox One ve Switch için geliştirilmekte olan serinin yeni oyunu, öncelikle Kuzey Amerika ve Asya'da 24 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. 26 Eylül 2019 tarihinde ise Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor. Ünlü oyun mecrası IGN, Contra: Rogue Corps için on bir dakikalık bir kooperatif oynanış videosu yayınladı.

1992 yılında çıkmış olan Contra III: Alien Wars oyununun sonrasındaki bir zamanda geçecek olan devam oyunu, bir zamanlar askeri bir grupken artık ödül avcısı olan dört karakterin hikayesini konu alacak. Her birinin kendisine özgü becerileri ve uzmanlığı olacak karakterlerden Kaiser ve Ms Harakiri tanıdık yüzler olarak karşımıza çıkacaklar. Hungry Beast ve The Gentleman ise yepyeni iki karakter olacak.

Her biri kendi içinde birçok bölüme ayrılacak olan altı ana bölümden oluşan Contra: Rogue Corps oyununu ister tek başınıza isterseniz de üç arkadaşınızı daha çağırarak yerel veya çevrimiçi kooperatif desteğiyle oynayabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra PvP modu sayesinde bire bir, ikiye iki, üçe üç, dörde dört ve bire dört olarak oynamak da mümkün olacak.

Yüzün üzerinde silahın bulunacağı söylenen oyunda, her bir görevi tamamlamamıza karşılık olarak verilecek biyonik vücut parçaları ile karakterlerimiz ve görev sırasında toplayacağımız kaynaklar ile de silahlarımız için geliştirmeler yapabilecek veya tercihimize göre birincil ve ikincil silahlar üretebileceğiz.

IGN tarafından yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!