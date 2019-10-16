Control Fotoğraf Modu Özelliğine Kavuşuyor

Eğer Control oynarken birkaç artistik efekt ile ölümsüzleştirmek istediğiniz açılar olduysa, beklediğiniz özellik çok yakında geliyor. Son dönemlerde daha fazla oyunda karşımıza çıkmaya başlayan fotoğraf modu, Remedy Entertainment tarafından yapılan duyuru ile bugün Control'da da yerini alacak.

US PlayStation Blog üzerinden açıklama yapan Remedy Entertainment Topluluk Yöneticisi Vida Starcevic, sıradaki v1.04 güncellemesinin bugün gün içerisinde yayınlanacağını duyurdu. Güncellemenin tüm detayları paylaşılmamış olsa da, içeriğinde fotoğraf modu özelliğinin olacağı müjdelendi.

Bahsi geçen mod oyuna eklendikten sonra, options sekmesinden ulaşabileceksiniz. Kamerayı sol ve sağ analog çubuklarıyla hareket ettirebileceğiniz gibi L2 ve R2 düğmeleriyle de çevirmeniz mümkün olacak. Bunların yanı sıra Camera ve Filters olmak üzere iki farklı sekme bulunacak. Camera sekmesinde kamerayı çevirebilecek (Roll), görüş alanını (Field of View) genişletip daraltabilecek, odak mesafesini (Focus Distance) değiştirebilecek ve diyafram açıklığını (Aperture) ayarlayarak alan derinliğini belirleyebileceksiniz.

Filters sekmesinde ise karakterimiz Jesse ve / veya diğer karakterleri ortadan kaldırabilmenizi sağlayacak seçenekler olacak. Ayrıca on farklı filtre bulunuyor. Klasik olarak kare tuşu ile bütün efektleri sıfırlayabilir ve üçgen tuşuyla da kullanıcı arayüzünü gizleyebiliyorsunuz.

Fotoğraf modu dışında Aralık ayı içerisinde Expeditions adı altında yeni bir mod daha gelecek. Oldukça zorlayıcı olacağı söylenen bu modda, daha güçlü ödüller kazanmak için yine Jesse olarak farklı görevleri belirli süre zarfları içinde tamamlamanız gerekecek. 2020 yılı içerisinde de The Foundation ve AWE olmak üzere iki büyük genişletme paketinin yayınlanacağını hatırlatalım. Season Pass sahiplerinin ek ücret ödemeden sahip olabilecekleri bu paketler, bağımsız olarak da satın alınabilecek.