Control için Aralık Ayında Yeni Bir Oyun Modu Yayınlanacak

505 Games Kıdemli Marka Topluluk Yöneticisi Antonela Pounder, bugün Control oyununun günlük sayfası üzerinden yeni bir gönderi daha yayınladı. Bildiğiniz gibi oyunun çıkışından bu yana bir dizi güncelleme yayınlanmıştı. Teknik hataların giderilmesi ve genel performansın iyileştirilmesi adına yayınlanan bu güncellemeler ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Diğer yandan Remedy Entertainment bünyesindeki küçük bir ekip, yayınlanacak olan yeni içerikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Sizlerle paylaştığımız bir önceki haberimizde de aktardığımız üzere fotoğraf modu bu yakınlarda yayınlanacak olan güncelleme ile oyuncularla buluşacak. Şimdilik net bir tarih verilmiş değil ama Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen ve İletişimler Yöneticisi Thomas Puha merak edilen detayların yakında paylaşılacağını dile getirmekten çekinmiyorlar.

Aralık ayında ise yeni bir oyun modu yayınlanacakmış Control için. Şimdilik Expeditions adı verilen bu yeni mod zorlayıcı bir End Game modu olacakmış. Jesse olarak Formation ve etrafındaki gizemi araştırabilmesi için güvenlik şefi Arish ile iş birliğinde bulunacağız. Oldukça zorlayıcı olacağı söylenen Expeditions, ücretsiz güncelleme ile oyuncuların beğenisine sunulacakmış.

Son olarak, Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olabilecekleri iki büyük genişletme paketi The Foundation ve AWE önümüzdeki sene içerisinde yayınlanacak. 2020 yılının başlarında yayınlanacak olan The Foundation ile bir yandan Oldest House tarihine ışık tutulacakken, diğer yandan da Bureau'nun altında yatanlar gösterilecek. AWE ise 2020 yılının ortalarında geliyor ve bizleri alternatif dünya olaylarının mercek altına alındığı Investigations Sector'a götürecek. Her iki genişletme paketi de yeni hikaye görevleri, düşmanlar ve oyun mekanikleri sunacak.