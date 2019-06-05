Control için E3 2019 Fuarına Özel Yeni Görüntüler Yayınlandı

505 Games ve Remedy Entertainment, geliştirilme aşamasında olan Control için E3 2019 fuarı kapsamında yeni ekran görüntüleri yayınladılar.

Quantum Break oyununun çıkışından önce geliştirilmesine başlanmış olan Control, P7 adıyla ortaya çıkmıştı. Resmi olarak da E3 2018 fuarındaki Sony konferansında duyurulmuştu. Uzun zamandan sonra PlayStation platformuna çıkacak olan ilk Remedy Entertainment oyunu olacak Control, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Eğer herhangi bir aksaklık olmaz ise 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Yayınlanan yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz. E3 2019 fuarına özel olarak yayınlanan bu yeni ekran görüntülerinde, yeni yerler ve yeni karakterler görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi Control, Oldest House adı verilen tek bir mekanda geçecek ve haliyle aşağıdaki görüntüler de bu yapının farklı yerlerini gösteriyor. Bununla birlikte, daha önceden görmediğimiz yeni karakterleri de görme fırsatımız oluyor.

Control E3 2019

Konu olarak bir hatırlatma yapmak gerekirse, Control oyununda Jesse Faden isimli bir karakteri yöneteceğiz. Çocukluğunda yaşadığı olay sonrasında bir takım süper güçler kazanmış olan Jesse, bu hadiseyle ilgili olarak doğa üstü olaylar üzerinde çalışmalar yapmakla görevlendirilmiş olan hükümete bağlı Federal Bureau of Control kuruluşunda bazı cevaplar aramaya başlıyor. Ne var ki, Oldest House adı verilen genel merkez, Hiss olarak bilinen uhrevi bir güç tarafından istilaya uğrayınca Jesse, kendisini garip bir şekilde FBC Yöneticisi konumunda buluyor. Hanım kızımızın yapması gereken şey ise bir yandan eski Yönetici Zachariah Trench'in ruhani kalıntılarıyla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da hem Hiss'i yok etmek hem de peşinde olduğu cevapları almak için Oldest House boyunca yolunu bulmaya çalışmak olacak.