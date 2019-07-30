Control İçin Etkileyici Bir Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Remedy Entertainment stüdyosunun bizlere sunacağı sıradaki oyun Control olacak. Geçtiğimiz hafta içinde geliştirilme süreci tamamlanan oyun 27 Ağustos 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Jesse Faden karakterinin başından geçenlerin anlatılacağı Control için etkileyici bir hikaye fragmanı yayınlandı.

Fragmanda bir mahkumun ana karakterimize bir şeyler anlatırken görüyoruz. Gerçi bunu videonun ilerleyen kısımlarında görüyoruz ama baştan belirtmek istedik. Söylediğine göre bu mahkum önceki gece bir rüya görmüş. Hiss isimli uhrevi güç bir şekilde serbest kalıyormuş. Çoğu kişinin bunun dehşet verici olduğunu düşünmüş ama aynı zamanda bir o kadar kişinin de hoşuna gitmiş. Ne var ki bu, mahkumun hatırlayabildiği kadarıymış. Bu muhtemelen bahsi geçen uhrevi gücün The Oldest House binasını nasıl istila etmeye başladığı zaman oluyor ve önemli de bir bilgi.

Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise daha önceden görmediğimiz birçok sahne de ekranımıza geliyor. Sahneler kopuk kopuk olduğu için aralarında bir bağlantı kurmak zor ama öğrenmek için de fazla bir zaman kalmadı. Bir aydan az bir süre daha beklememiz gerekecek.

Yayınlanan hikaye fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!