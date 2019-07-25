Control için Geliştirme Sürecinin Sonuna Gelindi

Control oyununun geliştirilmesine Quantum Break satışa sunulmadan önce başlanmıştı. Yani nereden baksanız üç senelik bir süreç söz konusu. Dün itibarıyla bu sürecin sonuna gelindi. Remedy Entertainment, çıkışına bir ay kala Control oyununun geliştirme sürecini tamamladı. Yani indirilebilir içerikleri ve ilk gün güncellemesi de dahil olmak üzere her şey hazırlanmış oldu.

Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen müjdeli gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden "Bitti. Yeni fikri mülkiyet (IP), yeni oyun yapısı, yeni bir yön, üç platform. Ve üç yıl. Gezegendeki en iyi geliştirici ekipten ne büyük bir başarı!" yorumunu yaptığı paylaşımı ile duyurdu. Hatta bu duyuruya diskin fotoğrafını da iliştirmeyi unutmamış.

It is done. New IP, new tech, new game structure, new direction, three platforms. And three years. What an achievement from the best dev team on the planet! @ControlRemedy pic.twitter.com/laFc0ocNvQ — Mikael Kasurinen (@MikaelKasurinen) July 24, 2019

Sizin de gördüğünüz üzere diskin üstünde CONTROL GOLD yazıyor. Bununla birlikte PS4 ve PS logoları gibi ayrıntıları da unutmayan yönetmenin esprili paylaşımı epey hoş olmuş.

Peki şimdi sırada ne var? Remedy Entertainment ve 505 Games tarafında seri üretim aşamasına geçilecek. Oyuncular olarak bizlerin ise 27 Ağustos 2019 tarihinin gelişini beklemekten başka çaremiz yok. Ancak oyunun çıkışına kadar olan süreçte geliştirici stüdyo ve yayıncı şirket el ense yatmayacağı için Control hakkında yeni detaylar, yeni fragmanlar ve oynanış videoları bekleyebiliriz.

Oyundan bir kez daha bahsetmek gerekirse, E3 2018 fuarındaki Sony sunumu sırasında duyurulan Control, Jesse Faden karakterinin hikayesini işleyecek. Çocukluğunda yaşadığı doğaüstü bir hadise yüzünden Bureau tarafından kaçırılan erkek kardeşi Dylan ile ilgili cevaplar için Federal Bureau of Control karargahına gelen karakterimiz, pek de istemediği bir manzara ile karşılaşıyor. The Oldest House adı verilen bina Hiss isimli şeytani bir güç tarafından istila altındadır ve Yönetici Zachariah Trench öldürüldüğü için de yeni yönetici kendisi olmuştur. Kendisine verilen yeni görev hem şeytani gücü ortadan kaldırmak hem de karargahı eski haline getirmek.