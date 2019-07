Control için Geliştirme Sürecinin Sonuna Gelindi

Control oyununun geliştirilmesine Quantum Break satışa sunulmadan önce başlanmıştı. Yani nereden baksanız üç senelik bir süreç söz konusu. Dün itibarıyla bu sürecin sonuna gelindi. Remedy Entertainment, çıkışına bir ay kala Control oyununun geliştirme sürecini tamamladı. Yani indirilebilir içerikleri ve ilk gün güncellemesi de dahil olmak üzere her şey hazırlanmış oldu.

Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen müjdeli gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden "Bitti. Yeni fikri mülkiyet (IP), yeni oyun yapısı, yeni bir yön, üç platform. Ve üç yıl. Gezegendeki en iyi geliştirici ekipten ne büyük bir başarı!" yorumunu yaptığı paylaşımı ile duyurdu. Hatta bu duyuruya diskin fotoğrafını da iliştirmeyi unutmamış.

It is done. New IP, new tech, new game structure, new direction, three platforms. And three years. What an achievement from the best dev team on the planet! @ControlRemedy pic.twitter.com/laFc0ocNvQ