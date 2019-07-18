Control için Kesintisiz Yan Görev Oynanış Videosu Yayınlandı

Control bildiğiniz gibi Remedy Entertainment tarafından bir ilk olacak. Şimdiye kadar geliştirdiği oyunlarında araştırılabilir bir dünya sunmamış olan geliştirici stüdyo, bu defa bir farklılık yaparak tamamıyla araştırılabilir dünyası olan bir oyunla çıkacak. Bu araştırılabilir dünya tabii ki öylesine sunulmayacak. Yani istediğimiz gibi gezip sonrasında senaryoya geri dönmeyeceğiz. Karşımıza tercihe bağlı yan görevler çıkacak. Bunların bir kısmı epey zamanımızı alacakken, aralarında büyük düşmanlarla çetrefilli savaşlar yapacağımız türden görevler de olacak.

Bu zamana kadar bahsedilmiş olsa da yan görevlerin nasıl işlediğine dair tam bir oynanış videosu görememiştik. Neyse ki yayınlanan yeni oynanış video ile bunu görebildik. IGN Youtube kanalı üzerinden yayınladığı yeni Control videosuyla yan görevlerinden bir tanesini gösterdi.

On yedi buçuk dakikadan birazcık uzun olan videonun başlangıcında bir tür küf ile kaplı mekan görüyoruz. Burası size de Resident Evil 7: Biohazard oyunundaki Baker malikanesini hatırlatmadı mı? Orası da bir tür küf ile kaplanıyordu. Karakterimiz Jesse ile The Oldest House içinde karşılaştığımız bir bilim insanı ile yaptığımız konuşmada, bahsi geçen küfün bina içinde yayılmaya devam ettiğini ve çok geç olmadan kaynağının bulunmasının gerektiğini öğreniyoruz. Ne var ki oldukça tehlikeliymiş ama bizden bulmamızı istediği örnekler ile oluşturulacak bir karışım ile kaynağı bulmak mümkün olabilecekmiş. Bize ihtiyacı olan örneklerin bulunduğu bir listeyi veriyor ve görev böylece başlıyor.

Daha önceden izlediğimiz oynanış videolarında olduğu gibi yine karakterimizin özel güçlerini de kullandığı çeşitli çatışma sekansları eşliğinde bütün örnekleri topluyoruz. Geri döndüğümüzde, bilim insanı topladığımız örnekler ile oluşturduğu ve küfün kaynağını bulmamızda yardımcı olacak karışımı oluşturuyor. Hap olan bu karışımı yuttuktan sonra, bu defa esas kısma geliyoruz. Ne var ki, küfün kaynağını bulduğumuzda bertaraf etmemizin gerekeceği büyük düşmanlardan bir tanesiyle karşılaşıyoruz.

Keyifli seyirler!