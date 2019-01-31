Control için Yeni Ekran Görüntüleri Yayınlandı

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmesine devam edilen Control, uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Bugün ise bu sessizlik bir parça bozuldu. Control için etkileyici yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunlarla tanıdığımız Finlandiya menşeli geliştirici Remedy Entertainment, uzun zamandır yeni bir proje üzerinde çalışmaktaydı. Kod adı P7 olan bu proje, E3 2018 fuarındaki Sony sunumunda Control adıyla duyurmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan bu oyun için şimdilik bir çıkış tarihi bulunmuyor ama bu yıl içerisinde çıkacağı iddia ediliyor.

Hemen aşağıdan bakabileceğiniz yeni ekran görüntülerinde, daha önceden görmediğimiz bazı mekanları görüyoruz. Quantum Break oyununda kullanılmış ve Control için de modifiye olan Northlight Engine, muazzam kalitede görsellik sunmada epey becerikli hale gelmiş. Gördüğümüz her şey neredeyse gerçekmiş izlenimi oluşturuyor. Ancak oyununun henüz geliştirilme aşamasında olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bir diğer deyişle nihai sürüme kadar görsellik daha da gelişebilir.

Çocukluğunda yaşadığı bir olay sonrasında bir takım süper güçler kazanmış olan Jesse Faden isimli bir hanımefendiyi yönetiyoruz. Ana karakterimiz, yaşadığı bu hadiseyle ilgili olarak doğa üstü olaylar üzerinde çalışmalar yapmakla görevlendirilmiş olan hükümete bağlı Federal Bureau of Control kuruluşunda bazı cevaplar aramaya başlıyor. Ne var ki Oldest House adı verilen genel merkez, Hiss olarak bilinen uhrevi bir güç tarafından istilaya uğrayınca Jesse, kendisini garip bir şekilde FBC Yöneticisi konumunda buluyor. Hanım kızımızın yapması gereken şey ise bir yandan eski Yönetici Zachariah Trench'in ruhani kalıntılarıyla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da hem Hiss'i yok etmek hem de peşinde olduğu cevapları almak için Oldest House boyunca yolunu bulmaya çalışmak olacak.