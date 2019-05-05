Control Oyununda Her Şeyi Yıkmak Mümkün Olmayacak

Senaryolu oyunların önemli kalelerinden bir tanesi olan Remedy Entertainment stüdyosunu yeni oyunu Control için fazlasıyla sabırsızlanıyoruz. Bizleri etkileyici olacağını düşündüğümüz bir hikaye ile bambaşka bir evrene götürecek olan oyun, 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak. Control için bekleyiş sürerken, Remedy Entertainment da yeni bir video yayınladı.

Bu yeni video, geliştirici günlüğünün altıncı bölümü ve Kıdemli Oyun Tasarımcısı Thomas Hudson, Oyun Tasarımcısı Sergey Mohov, Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen ve Baş Tasarımcı Paul Ehreth ile bize dinamik oynanış ve etkileşimli ortamlar gösteriliyor. Oyunun oynanış mekaniğinde yıkım sisteminin büyük bir yeri olduğunu söyleyen geliştirici ekip, kullanılan fizik motoru sayesinde bir ortamdaki hemen her şeyi yıkabileceğimizi söylüyor. Gerçi bunu daha önceki oynanış videolarında da görmüştük, ama bir hatırlatma olması açısından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki, yıkım konusunda tam olarak özgür olmayacağız ve bir noktada kısıtlama ile karşı karşıya kalacağız. İlerleyiş boyunca, her oyunda olduğu gibi Control oyununda da hikaye ile bağlantılı eşyalar olacak ve Remedy Entertainment da bize lazım olacak eşyaların yıkıp döktüğümüz ortamda kaybolmamaları için bir önlem almış. Öyle ki, hikaye ile bağlantılı eşyaların üzerlerine durduğu sıralara ve masalara zarar vermek mümkün olmayacak ve bu sayede de ihtiyacımız olan eşyayı da kaybetmemiş olacağız.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise araştırma sisteminin Control oyununda büyük bir yere sahip olacağı söyleniyor. Eğer araştırma yapmayı seven bir oyuncuysanız, yeni oyun sizin için muazzam bir dünya sunuyor olacak. Verilen bilgiye bakılırsa, yapacağınız araştırmalardan da eliniz boş dönmeyeceksiniz. Mesela teçhizatınız için geliştirmeler elde etmek gibi. Bunun yanı sıra, yan araştırma görevleri ve devasa boyutlardaki bölüm sonu düşmanları da yapacağınız araştırmalar sırasında karşınıza çıkacakların arasında yer alıyorlar.