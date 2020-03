Control, Shadow of the Tomb Raider Dahası Bu Ay PS Now'a Geliyor

Sony Interactive Entertainment tarafından 2014 yılında faaliyete geçen bulut oyun servisi PlayStation Now, aydan aya genişlemeye devam ediyor.

Avrupa PlayStation mağazası üzerinden yaşanan sızıntı ile bu ay on bir yeni oyun servise ekleneceği ortaya çıktı. Listede oldukça kaliteli oyunların olduğunu söyleyeyim. Aboneler Control, Dead or Alive 5 Last Round, NASCAR Heat 3, Nights of Azure, Nights of Azure 2: Bride of the New Moon, Romance of the Three Kingdoms 13, Shadow of the Tomb Raider, Toukiden: Kiwami, Toukiden 2, Warriors All-Stars ve Wolfenstein 2: The New Colossus gibi oyunlara erişim sağlayabilecekler.

Control

Konuya göre, çocukluğunda yaşadığı doğaüstü hadise sonrasında Bureau tarafından kaçırılan erkek kardeşi Dylan'ı bulmak için Federal Bureau of Control'a gelen Jesse, karargah merkezinin Hiss adı verilen uhrevi bir gücün istilası altında olduğunu fark ediyor. Yönetici Zachariah Trench'in öldürülmesi sonrasında da kendisini beklenmedik bir şekilde yeni yönetici konumunda bulan karakterimiz, uhrevi gücü ortadan kaldırmakla ve karargah merkezini eski haline getirmekle görevlendiriliyor.

Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft ölen babası ile bir bağlantısı olan Maya eseri The Key of Chak Chel için Latin Amerika topraklarında araştırma yapmaya başlıyor. Ne var ki bu yolda yalnız değil. Çünkü, Rise of the Tomb Raider oyununda tanıdığımız Trinity örgütü de aynı eserin peşindedir. Hatta Silver Box of Ix Chel ile birleştirerek dünyayı yeniden yapılandıracak olan Kukulkan'ı çağırmak olacak. Örgütten önce The Key of Chak Chel'e ulaşmamız ise Maya kıyameti olarak nitelendirilen büyük bir felaketler zincirinin tetiklenmesine neden oluyor. Senaryo boyunca zamana karşı gireceğimiz yarış ile hem Maya kıyametini hem de Trinity örgütünden önce Silver Box of Ix Chel'e ulaşmaya çalışmak olacak.

Wolfenstein 2: The New Colossus

1961 yılının Amerika topraklarında geçen Wolfenstein 2: The New Colossus oyununun konusuna göre Nazi General Deathshead'ın suikastından sonra, Naziler baskılarını devam ettiriyorlar. Siz ise Resistance üyesi BJ Blazkowicz rolünde olacak ve insanlığı özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele edeceksiniz.

NASCAR Heat 3

NASCAR Heat 3 geliştirilmiş bir kariyer modu ile geliyor. Bu sayede kendi yarış ekibinizi oluşturabilecek ve Xtreme Dirt Tour kapsamında rekabete gireceksiniz. Buna ek olarak, çevrimiçi turnuva özelliğiyle dünyadaki diğer oyunculara meydan okuyabileceksiniz. Serinin popüler yarış modları da geliştirilmiş olarak geri dönüyor.

Nights of Azure

Nights of Azure, Ruswal Island adı verilen keşfedilmemiş ve uykusuzluğun hakim olduğu bir diyarda yolculuk eden iki kızın hikayesini anlatıyor. Şeytani Nightlord'a karşı verilen savaşın kazanılmasından sonra canavarın kanı bütün diyara saçılıyor ve temas eden herkesi zehirlemeye başlıyor. Bu zehirlenme sonucunda da kişiler birer yaratığa dönüşüyorlar. Siz ise meydana gelen bu durumu ortadan kaldırmak ve diyarı kurtarmak ile yükümlü olacaksınız.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Nights of Azure için bir devam oyunu olan Nights of Azure 2: Bride of the New Moon, hikayeyi kaldığı yerden devam ettiriyor.

Warriors All-Stars

Oyunun hikayesi İlkbahar mevsiminin kendisini devam ettirdiği alternatif bir dünyada geçiyor. Ne var ki İlkbahar mevsiminin güçlerini kontrol eden The King'in aniden ortadan kaybolması sonrasında, The Queen kızını diyarlarını koruması için uhrevi kahramanları çağırması ile görevlendiriyor ama bu hadise sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle kahramanlar dünyanın dört bir yanına saçılıyorlar. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri ise tahtı ele geçirme ve kahramanları üç ayrı topluluk haline getirme çabasına giriyorlar.

Toukiden: Kiwami

Toukiden: Kiwami, Slayer rolünde olacağınız bir aksiyon oyunu. Karakterinizin eşsiz yetenekleri olacak ve insanlığı yok oluştan kurtarmak için Oni'leri ile savaşa gireceksiniz. Hedefli imha sisteminin kullanıldığı oyunda, Oni'leri yok etmek için oyuncuların birlik oluşturmaları gerekecek.

Toukiden 2

Toukiden 2, Toukiden: Kiwami oyununun iki yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. On yıllık bir uykudan karanlığa gömülmüş bir dünyaya uyanan Slayer rolünde olacağınız oyunda, Awakening adı verilen bir hadise gerçekleşiyor. Bu hadise sonrasında da uzun bir zaman önce dünyayı tehdit etmiş olan Oni'ler bir kez daha geri dönüyorlar. Size düşen ise bu tehdidi kökten ortadan kaldırmak olacak.

Romance of the Three Kingdoms 13

Three Kingdoms dönemi sırasında yaşamış olan kahramanlardan bir tanesini yöneteceğiniz oyunda, eylemleriniz ve kararlarınız ile döneme etkisinin olacağı kendi eşsiz tarihinizi yazacaksınız.

Dead or Alive 5 Last Round

Dead or Alive 5 Last Round, Dead or Alive 5 için son güncelleme oluyor. Dead or Alive World Combat Championship oyunun iki yıl sonrasında geçen Dead or Alive 5 oyununda, Helena Douglas DOATEC'in tam kontrolünü Victor Donovan'dan almış ve daha iyi hale getirmiştir. DOATEC'in geri döndüğü ile ilgili olarak dünyayı bilgilendirmek isteyen Helena, Zack ile beşinci Dead or Alive turnuvasını düzenleme planı yapıyor. Ne var ki diğer yandan Donovan MIST organizasyonu ve klonunu Alpha-152'yi bertaraf etmeye çalışan Kasumi ile Project Alpha araştırmasına devam ediyor.

PlayStation Now servisi henüz resmi olarak ülkemizde faaliyette değil ama Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinden abonelik açarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Servis PlayStation 4 platformunda sisteme indirme imkanı sunuyor. Diğer bir deyişle, mutlak suretle eş akışlı (Steaming) olarak oynamak zorunda değilsiniz.