Control'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Remedy Entertainment, Control için belirlenen sistem gereksinimlerini Epic Games Store sayfası üzerinden açıkladı.

İlk kez E3 2018 fuarında gösterilen Control, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak. Konuya göre, çocukluğunda yaşadığı doğaüstü hadise sonrasında Bureau tarafından kaçırılan erkek kardeşi Dylan'ı bulmak için Federal Bureau of Control'a gelen Jesse, karargah merkezinin Hiss adı verilen uhrevi bir gücün istilası altında olduğunu fark ediyor. Yönetici Zachariah Trench'in öldürülmesi sonrasında da kendisini beklenmedik bir şekilde yeni yönetici konumunda bulan karakterimiz, uhrevi gücü ortadan kaldırmakla ve karargah merkezini eski haline getirmekle görevlendiriliyor.

Eğer Control oyununu bilgisayarınızda oynayacaksanız en aşağı Intel Core i5-7500 ve AMD Ryzen 3 1300X işlemcili, 8 GB bellekli ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX580 ekran kartlı bir sistem işinizi görecektir. Bununla birlikte oyunun Işın İzleme teknolojisini desteklediğini söylemeden geçmeyelim. Eğer bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız, en düşük sistem gereksinimlerini karşılamak için ekran kartınızın GeForce RTX 2060 olması gerekiyor.

Control En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X veya daha iyisi

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX580 veya daha iyisi

Işın İzleme İçin: GeForce RTX 2060

Bellek: 8 GB

DirectX: DirectX Versiyon 11

Ek Özellikler: 21:9 geniş ekran desteği, yeniden düzenlenebilir kontroller, kare sayısında sınırlama yok, G-Sync ve Freesync desteği

Control Önerilen Sistem Gereksinimleri