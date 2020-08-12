Control Ultimate Edition Duyuruldu, Önce Steam'e Geliyor

505 Games ve Remedy Entertainment, Control Ultimate Edition duyurusunu yaptılar. 27 Ağustos 2020 tarihinde öncelikle Steam için çıkışını gerçekleştirecek olan bu versiyon, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için de satışa sunulacak.

Finlandiya menşeli stüdyonun son oyunu Control, E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuştu. Seksenden fazla ödülü kapan ve hem görsel hem de oynanış olarak etkileyici olan oyun, 505 Games ve Epic Games arasında yapılan anlaşma bağlamında, PC platformunda bir yıllığına sadece Epic Game Store üzerinden satışa sunulmuştu. Ne var ki bu süre yakın bir zamanda dolacak ve Control, artık diğer mağazalar üzerinden de oyuncular ile buluşacak.

Control Ultimate Edition Geliyor

Önümüzde hemen hemen iki haftalık bir zaman varken, 505 Games ve Remedy Entertainment Steam kullanıcılarını sevindiren bir açıklama yaptı. Control Ultimate Edition 27 Ağustos 2020 tarihinde bu mağaza üzerinden de satışa sunulacak. Oyunun bu versiyonu, tahmin edebileceğiniz üzere The Foundation ve AWE genişletme paketinin yanı sıra yayınlanan güncellemelerin tamamını içerecek.

Bir diğer duyuru ise, Control Ultimate Edition'ın diğer platformlara da geleceği yönünde. Buna göre, 10 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için dijital olarak satışa sunulacak. Dahası ise 2020 yılının sonlarına doğru PlayStation 4 ve Xbox One için kutulu versiyonuna ek olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X için de dijital olarak çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X için kutulu versiyonlarının ise 2021 yılının başlarında satışa sunulmaları bekleniyor.

Eğer PlayStation 4 ve / veya Xbox One platformunda Control Ultimate Edition satın alırsanız PlayStation 5 ve / veya Xbox Series X versiyonuna ek bir ücret ödemeden yükseltme yapabileceksiniz. Bu ne yazık ki standart ve Deluxe sürüm Control oyunları için geçerli olmayacak.