Control Ultimate Edition'ın PS5 ve Xbox Series S / X Sürümü Ertelendi

Remedy Entertainment'ın planlarında Control Ultimate Edition'ın PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S ve Xbox Series X sürümlerini ilk olarak bu yılın sonuna doğru piyasaya sürmek vardı ancak eski nesil oyun konsollarında oyuncuların deneyimine sunulan Ultimate Edition'ı yeni nesil oyun konsollarının beraberinde gelen özelliklerle birlikte deneyimlemek için oyuncuların biraz daha beklemesi gerekiyor.

Control Ultimate Edition Yeni Nesil Oyun Konsollarına Ne Zaman Çıkacak?

Remedy Entertainment'ın başlangıçtaki planlarında küçük bir değişiklik meydana geldi. Şirket, Control Ultimate Edition'ın yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X'e ilk olarak 2020 yılının sonuna doğru çıkarmak istiyordu fakat şirketin planlarında beklenmedik bir değişiklik oldu ve oyunun yeni nesil oyun konsollarına çıkış tarihi ertelendi. Oyuncuların artık 2021 yılının başına kadar beklemesi gerekiyor.

Finlandiya merkezli Remedy Entertainment, oyuncuları konu hakkında bilgilendirmek için paylaştığı bir tweette video oyununun yeni nesil oyun konsollarındaki kalitesinin oyuncuları gerçekten memnun edecek bir kalitede olmasını istediklerini ve oyunu geliştirmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduklarını dile getirip oyunculara anlayışlarından ve sabırlarından ötürü teşekkür etti.

An update from the development team: Control Ultimate Edition will arrive on next generation platforms early 2021.



We want the final quality of the game to be awesome, and so we need a bit more time to work on it. Thank you for your understanding and patience! — Control 🔦🔻 (@ControlRemedy) November 6, 2020

Remedy, Control'ün klasik sürümünün yeni nesil oyun konsollarında geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olmayacağı duyurulduğunda oyunculardan büyük tepki toplamıştı. Yayıncı 505 Games daha sonra yaptığı açıklamada sadece Control Ultimate Edition'ın yeni nesil oyun konsollarında oynanabileceğini söyledi.

Ultimate Edition, mevcut tüm geliştirme işlemlerinin yanı sıra oyunun klasik sürümünün sahip olduğu tüm özelliklere sahip. Şu an PlayStation 4 ve Xbox One'da oynanabilen video oyunu, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X'te de oynanabilecek. Oyunun klasik sürümünü geriye dönük uyumluluk beklentisiyle satın alan oyuncular ise geriye dönük uyumluluk desteğine yalnızca Ultimate Edition'ın sahip olacağı öğrendikten sonra üzüntülerini dile getirmişti.

Remedy geçen ay video oyununun bulut oyun hizmetine özel sürümünü Nintendo Switch kullanıcılarının deneyimine sunmuştu. Oyunu açmak için oyuncuların yalnızca internet bağlantısına sahip olması yeterli olmuştu. Switch oyuncularının şimdilik PlayStation 5, Xbox Series S veya Xbox Series X oyuncularından daha gelişmiş bir sürüme erişimi var.