Control'un HDR Desteği Olmayacak ama Fotoğraf Modu Geliyor

Control oyununun çıkışı sonrasındaki ilk topluluk güncellemesi yayınlandı. 505 Games şirketinden Antonela Pounder, Remedy Entertainment çatısı altında oyun için yürütülen mevcut çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çocukluğunda yaşadığı travmatik bir hadise sonrasında kaçırılan kardeşi Dylan'ı bulmak için Federal Bureau of Control karargahına gelen Jesse karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı Control, geçtiğimiz hafta satışa sunulmuştu. Beklenen etkiyi yaratamamış olan oyun, konsollarda da ciddi performans sorunları yaşıyor. Oyunun en iyi çalıştığı konsol Xbox One X olsa da kısmi sıkıntılar yaşandığı oluyor. PlayStation 4 Pro içinse aynı şeyi söylemek zor ama standart modele göre iyi çok daha iyi olduğu söylenebilir.

505 Games şirketinden Antonela Pounder, oyunun resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada; geliştirici ekibin oyunun konsol versiyonlarının optimizasyonunu geliştirmenin olası yollarını aradıklarını ama bunun zaman alacağını dile getirdi. Pounder, bazı oyuncuların karşılaştıkları belirli sorunların da incelendiğini ve çözüme kavuşturulacaklarını sözlerine ekledi.

Aynı açıklamada, bu ayın sonlarına doğru yayınlanacak olan sıradaki güncelleme ile bütün platformlarda Motion Blur ve Film Grain özelliklerini açıp kapamanın mümkün hale getirilmesinin yanı sıra haritadaki ilgili bilgilerin anında ve doğru bir şekilde görüntülenmesi ile ilgili sorunların da üstesinden gelineceğinden bahsedilmiş.

Son olarak HDR konusuna da değinen Antonela Pounder, geliştirme kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı geliştirme sürecinin başlarında bu özelliğin oyuna eklenmemesi yönünde bir karar alınmış olduğunu söylüyor. Boşa çıkan kaynak, fotoğraf modu gibi ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan ücretsiz içeriklere aktarılacakmış. Pounder, bunun bazı oyuncuların hoşuna gitmeyeceğinin farkında olduklarını ama HDR özelliğinin eksikliğini yeni özellikler ile kapatabileceklerine inandıklarını söylüyor.