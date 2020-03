Control'ün ilk Genişletme Paketinin Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunlar ile tanıdığımız Remedy Entertainment stüdyosunun son eseri Control, geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu. Atmosferi ile istese korku oyunu olabilecekmiş diyebileceğimiz Control, oynanışı ile oldukça keyifli vakit geçirmemizi sağlamıştı. Çocukluğundan beri bulmaya çalıştığı erkek kardeşi ile ilgili bazı cevaplar alabilmek için Federal Bureau of Control binasına gelen Jesse Faden, kendisini sorunlar yumağının tam ortasında buluyordu. Uhrevi Hiss gücünün istila ettiği Oldest House binasında, esrarengiz olaylar ile karşılaşıyordu.

Hem geçtiğimiz sene hem de bu sene birçok ödüle layık görülmüş olan Control için bildiğiniz gibi iki büyük genişletme paketi yayınlanacak. Bunlardan ilki yani The Foundation için az bir zaman kaldı. Daha önceden yapılan duyuru ile Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri The Foundation, 26 Mart 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Yakın bir zaman önce 505 Games ve Remedy Entertainment, Control Twitter hesabı üzerinden ilk tanıtım fragmanını ve detayları paylaştı.

Sizin de gördüğünüz gibi tanıtım fragmanında, oyunun bitiminden sonra Jesse Faden ile Simon Arish arasında geçen konuşmaya alıntı yapılmış. Hatırlayacağınız üzere son bölümde Operasyonlar Müdürü Helen Marshall kayıplara karışıyordu. Simon Arish verdiği cevapta, onun en son Maintenance tarafında olduğunu söylüyordu. Diğer bir deyişle, ilk genişletme paketi ana senaryonun akabinde geçecek ve Marshall'ı bulmaya çalışacaksınız.

The Foundation boyunca Oldest House binasının daha da derinliklerine inecek ve keşfedilmemiş gizleri ortaya çıkaracaksınız. Ana senaryonun dışında yeni yan görevler, yeni silahlar ve yeni modlar da bulunacak. The Foundation, 26 Mart 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.