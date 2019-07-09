Control'un İlk On Üç Dakikası Gösterildi

Oyun dünyasının saygın isimlerinden olan Remedy Entertainment, Quantum Break sonrasında yeni oyunu Control ile karşımıza çıkacak. Uzun zamandan sonra Finlandiya menşeli stüdyonun PlayStation platformuna çıkacak ilk oyunu için yeni bir video daha yayınlandı.

IGN Youtube kanalı üzerinden yayınlanan yeni Control videosunda, oyunun ilk on üç dakikası gösteriliyor. Eğer bu zamana kadar oyun ile ilgili pek fazla video izlememişseniz ve Control oyununa mümkün olabildiğince az şey görerek başlamayı istiyorsanız bu haberimizi doğrudan geçmenizi öneriyoruz.

Öte yandan videoya gelirsek. Fonda ana karakterimizin konuştuğu tuhaf bir açılış videosu ile oyun başlıyor. Mutlak bir sessizliğin hakim olduğu The Oldest House binasında dolaşırken bir yandan da bize oyunun kontrolleri gösteriliyor. Remedy Entertainment her ne kadar Control tam anlamıyla korku oyunu olmayacak dese de korku ögelerinin bulunacağını söylemişti. Zaten oyunun başlangıcındaki atmosfer ile bunu belirgin bir şekilde hissedebiliyoruz. Videonun ilerleyen kısmında yönetmenin odasına ulaştığımız zaman ise işin rengi değişmeye başlıyor. Quantum Break oyununda da gördüğümüz türden bir sinematik sonrasında hem meşhur silahımızı alıyor hem de oyunun çatışma mekaniğini görme fırsatımız oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Control, 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.