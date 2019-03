Control'un Özel Sürümleri ve Dahası Detaylandırıldı

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmekte ve 505 Games tarafından da yayınlanacak olan Control için çıkış zamanı yaklaştıkça, yepyeni bilgilerin açıklanma sıklığı da artıyor. Bildiğiniz gibi son olarak oyunun bir seneliğine Epic Games Store mağazasına özel olacağı duyurulmuştu. Yeni açıklama ile ön-sipariş ve ilk gün ödülleri ve Expansion Pass içeriği detaylandırıldı.

Control, en nihayetinde Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarında ön-siparişe açıldı. Bilhassa Xbox One platformunda oldukça uygun fiyatlı olan oyunu ön-sipariş ile aldığınız zaman, platform fark etmeksizin Tactical Response Gear kostümü ve Crafting Resources Pack içeriği hediyeniz olacak. PlayStation 4 platformunda ise fazladan Shifting Place dinamik teması ve PlayStation Network hesabınız için bir profil resmi geliyor.

Eğer oyunu kutulu olarak alırsanız, PlayStation 4 versiyonunun içinden bir tane kod çıkacak. Bu kod ile Astral Dive Suit kostümüne, karakterimizin doğaüstü güçlerini geliştirmek için Rare Player Mod, birincil silahını geliştirmek için de Rare Service Weapon Mod içeriklerine ve Black Rock Quarry ve Explorer durağan temalarına erişim sağlamanız mümkün olacak.

PlayStation 4 platformuna özel olacak bir de dijital Deluxe sürüm mevcut. Bu sürümde, standart sürüme ek olarak yeni mekanlar, yeni hikaye içeriği, yeni yan görevler ve yeni modların bulunacağı The Foundation ve AWE genişletme paketleri, Isolation yan görevi ve Urban Response Gear kıyafeti bulunacak. Dilediğiniz takdirde bu genişletme paketlerini dijital Deluxe sürümden ayrı, Expansion Pass ile paket olarak veya ayrı ayrı almanız da mümkün olacak. Bu sürümün PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına özel fiziksel sürümü ise FuturePak metal paketleme ve beş sanat kartı da içerecek.

Expansion Pass ve bağımsız olarak satılacak olan The Foundation ve AWE genişletme paketleri, öncelikli olarak PlayStation 4 platformunda satışa sunulacaklar. Daha sonrasında ise duyurulacak olan tarihte Xbox One ve PC kullanıcılarıyla buluşacak. The Foundation için herhangi bir tarih verilmiş değil ama bu yılın sonlarına doğru veya 2020 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyor.

Control için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı

505 Games ve Remedy Entertainment, Control için yeni bir oynanış fragmanı da yayınladılar. Jesse Faden karakterinin özel güçlerinin yanı sıra birincil silahı için kullanılacak olan formları ve modifikasyonları görebiliyoruz. Keyifli seyirler!