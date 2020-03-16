Control'un The Foundation Fragmanı ve Detayları Paylaşıldı

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Control oyununun ilk genişletme paketi, bu ayın sonlarına doğru yayınlanacak. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri The Foundation genişletme paketinde, kayıplara karışmış olan Operasyonlar Müdürü Helen Marshall'ı bulmaya çalışacaksınız. Dün itibarıyla The Foundation için ilk fragman yayınlandı ve merak edilen yeni detaylar paylaşıldı.

Bu genişletme paketi tamamıyla yeni bir bölüm olacak ve erişim sağlayabilmek için ana senaryoyu bitirmiş olmanız gerekecek. Hikaye olarak Foundation mağaraları boyunca ilerleyecek ve Oldest House genelini etkisi altına almış olan Astral Plane'i durdurmanız gerekecek. Bu noktada, Marshall'ın anahtar bilgiler taşıyor olabileceği söyleniyor.

Control için yayınlanacak olan ilk genişletme paketinde sadece ana senaryo görevleri değil, yan görevler de bulunacak. Bu bağlamda da dört veya beş saatlik bir oynanışın bizi bekleyeceği söyleniyor.

Bunların yanı sıra Jesse için Shape adında yeni bir yetenek, Service Weapon için Fracture adında yeni bir geliştirme ve Shield yeteneği için de çatışma sırasında düşmanlara taarruzda bulunabileceğiniz Shield Rush geliştirmesi eklenecek.

Remedy Entertainment, yeni bir düşman türü olan Hiss Sharpened'ın Control oyunundaki mevcut düşmanlarımızın arasına katılacak. Oldukça zorlayıcı olacak bu yeni düşman türü, kullandığı balta ile yakın mesafeli saldırılar yapacak. Bunun yanı sıra farklı yönlerden saldırılar yapabilecekler.

Son olarak, bu ay içerisinde Control için yeni bir güncelleme yayınlanacak. Yapılan geri dönüşler ışığında harita işlevselliğinin iyileştirilmesinin yanı sıra yetenek puanının dağılımını yeniden yapabilmeniz için ayrı bir seçenek eklenecek ve oyunun geneli için birçok iyileştirme yapılacak.

The Foundation için yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.