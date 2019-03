Control ve Journey to the Savage Planet, Bir Yıllığına Epic Games Store'da

Epic Games durdurak bilmeden yeni çıkacak oyunları birer yıllığına Valve şirketinin elinden almaya devam ediyor. Bu defa da 505 Games şirketinin yayınlayacağı oyunlara gözünü dikti. Daha doğrusu dikmekle kalmadı. Control ve Journey to the Savage Planet'ın PC versiyonu, bir seneliğine Epic Games Store'da satılacak.

Bu yılın Game Developers Conference etkinliği, Epic Games Store ile Epic Games şirketinin şovuna sahne oluyor desek çok da yanlış olmaz. Bir önceki haberimizde de size aktardığımız gibi, Quantic Dream ile yapılan anlaşma neticesinde Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunları bu yılın sonlarına doğru PC platformuna da gelecek ve bir yıllığına sadece Epic Games Store üzerinden satılacak. Bu hem beklenmedik, hem de müjdeli olan haberin ardından Epic Games, bir gol daha attı. Control ve Journey to the Savage Planet oyunlarının yayıncılığını üstlenen 505 Games ile anlaşmaya vardı. Bunun sonucunda her iki oyunun PC versiyonlarının Epic Games Store üzerinden satılacağı resmiyet kazanmış oldu.

Remedy Entertainment tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmesine devam edilen Control, çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olay ile bir takım özel güçler kazanan Jess Faden isimli bir karakterin sorularına cevaplar arayacağı bir hikaye sunacak. Journey to the Savage Planet ise yine PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan bir macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. Yıldızlararası uzay şirketi Kindred Aerospace tarafından tuhaf bir gezegene indirilen bir karakteri yöneteceğiz. Amaç ise bu gezegenin gizemini çözmek olacak. Tabii ki ölmeden.

Şimdilik iki oyunun çıkış tarihleri kesinleşmiş değil ama her iki oyunun da birer yıllığına Epic Games Store üzerinden satılacaklarını söyleyemeden geçmeyelim. Oyunlar bu sürenin sonunda Steam ve diğer çevrimiçi mağazalarda da satılmaya başlanacak.