Control Xbox Game Pass PC Çıkış Tarihi Duyuruldu

Microsoft'tan PC oyuncularına müjdeli haber! Control Xbox Game Pass PC çıkış tarihi netlik kazandı. Remedy Entertainment stüdyosunun son oyunu servise ne zaman geliyor? İşte o tarih!

PC ve Xbox konsolları kullanıcılarına sunulan Xbox Game Pass servisi, aydan aya eklenen yeni oyunlar ile gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda büyük bütçeli AAA oyunları aboneleri ile buluşturan Microsoft, bu ay bir başka sevindirici gelişmeye imza atacak. Control’ün Xbox Game Pass PC’ye geliş tarihi duyuruldu.

2017 yılı içerisinde ilk olarak Xbox Live Gold abonelerinin erişimine açılan servis, çok geçmeden bütün kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık seçeneklerin sunulduğu Xbox Game Pass için tek bir abonelik alarak, yüzden fazla oyunun bulunduğu devasa bir kütüphaneye erişiyorsunuz. Ultimate olarak aldığınızda ise, beraberinde şimdilik Xbox Live Gold, şu an ülkemizde bulunmayan xCloud ve şimdilik sadece Xbox konsollarında sunulan EA Play kütüphanesine de erişim sağlayabiliyorsunuz.

Microsoft tarafından geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde yapılan duyuru ile Control, RAGE, DOOM Eternal ve GreedFall gibi bomba oyunlar ile konsol kullanıcısı Xbox Game Pass abonelerinin beğenisine sunulmuştu. Bu oyunun PC tarafına ne zaman geleceği ise bir süredir merak ediliyordu. Neyse ki önümüzde fazla bir zaman kalmadı.

Microsoft tarafından Twitter hesabı üzerinden kısa bir video eşliğinde yapılan paylaşım ile Control oyununun 21 Ocak 2021 tarihinde PC için Xbox Game Pass abonelerinin beğenisine sunulacağı duyuruldu.

