Control, Yaz Aylarında Oyuncularla Buluşacak

E3 2018 fuarındaki duyurusu ile en çok ilgi çeken oyunlardan bir tanesiydi Control. Bunda tabii ki Remedy Entertainment stüdyosunun geçmişinde çıkardığı Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break üçlüsünün etkisi bir hayli büyük. Haliyle sıradaki Control da büyük bir ilgiyle takip ediliyor, bekleniyor. Her gelen yeni bilginin bizleri daha da heyecanlandırdığı oyunun çıkış aralığı da belli oldu.

Çocukluğunda yaşadığı bir olay sonrasında bir takım süper güçler kazanmış olan ve bu olay ile ilgili olarak Federal Bureau of Control kuruluşunda bazı cevaplar aramaya başlayan Jesse Faden karakterini yöneteceğiz. Ne var ki, Oldest House adı verilen genel merkez, Hiss olarak bilinen uhrevi bir güç tarafından istilaya uğrayınca Jesse, kendisini garip bir şekilde FBC Yöneticisi konumunda bulacak. Hal böyle olunca aradığı cevapları bulmaya çalışan Jesse, bir yandan eski Yönetici Zachariah Trench'in ruhani kalıntıları ve bir yandan da uhrevi güç ile başa çıkmak zorunda kalacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmesine devam edilen oyun için şimdiye kadar herhangi bir çıkış tarihi verilmemişti. Aslında şimdi de verilmiş değil ama en azından çıkış aralığı ortaya çıktı. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, eğer bir erteleme haberi ile karşılaşmazsak, Jesse Faden karakterinin macerası Yaz mevsiminde başlayacak.

Bu da demek oluyor ki 505 Games tarafından yayınlanacak olan oyunun çıkışı, Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarından bir tanesinde gerçekleşecek. Peki Remedy Entertainment tam tarih duyurusunu ne zaman yapar? Bunu bilmiyoruz ama en geç E3 2019 fuarı sırasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.