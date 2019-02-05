Control, Zaman İçerisinde Epey Bir Değişim Yaşamış

Şimdilik bir çıkış tarihi olmasa da bu sene satışa sunulması planlandığı için bu senenin en çok beklenen oyunları arasında yer alan Control, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Konusu, görselliği ve Remedy Entertainment stüdyosunun önceki oyunlarından aşina olduğumuz oynanış mekaniği ile büyülemeyi başaran oyun için kısa bir süre önce yeni bir video daha yayınladı. Yeni video ile Control'un E3 2018 VIP Demo ile prototip versiyonları karşılaştırıldı.

Konu olarak Jesse Faden karakterinin başından geçen olayların anlatılacağı Control oyununda, senaryonun bütününün geçeceği Oldest House boyunca, bir yandan Hiss olarak bilinen uhrevi bir güce karşı savaş verecekken, bir yandan da çocukluğunda yaşadığı bir olay sonrasında bir takım süper güçler kazanmış olan ana karakterimizin, bu olayla ilgili olarak kafasındaki bir takım soru işaretlerine cevaplar bulmaya çalışacağız.

Northlight Engine motorunun kullanıldığı Control oyununun, E3 2018 fuarı sırasında kapalı kapılar arkasında gösterilen VIP Demo versiyonu ile prototip versiyonunun karşılaştırıldığı yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Sizce de oyun fazla gelişmemiş mi?