Yeni Riot Games Oyunu CONVERGENCE: A League of Legends Story'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Tek oyunculu ve iki boyutlu aksiyon-platform oyunu CONVERGENCE: A League of Legends Story, Riot Forge ve Double Stallion Games işbirliğiyle geliştiriliyor. Zamanı kontrol edebilen Ekko'nun macerasına tanık olacağımız oyunun yayınlanan hikâye tanıtımında oyuncuların, Ekko'nun marifetli bir cihaza sahip genç bir mucit olarak Zaun'un görkemli dünyasını keşfedeceği belirtiliyor

Riot Forge tarafından çıkış tarihi açıklanan CONVERGENCE: A League of Legends Story'nin 23 Mayıs 2023 tarihinde Steam, GOG ve Epic Games Store aracılığıyla PC'de ve Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 (PS4) ve PlayStation 5 (PS5) konsollarında oynanabileceği belirtiliyor. Zamanı değiştirme gücüne sahip olan Ekko'nun macerası, oyunculara benzersiz keşif olanakları sunacak.

CONVERGENCE: A League of Legends Story Hikâye Fragmanı

Double Stallion Games'in geliştirdiği CONVERGENCE, 2 boyutlu bir aksiyon-platform oyunu olup, Ekko'nun zaman ve mekânda gezinebilme yeteneği sayesinde bulduğu özgün keşif olanaklarına odaklanıyor. Oyunda, akıcı ve dinamik çatışmalarla Ekko mücadele ederken, inanılmaz bir sanatsal üslup da gözler önüne seriliyor.

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