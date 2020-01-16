Çöpçatanlık Siteleri Veri Sızdırmaya Devam Ediyor

Grindr, OKCupid ve Tinder gibi çöpçatanlık siteleri hakkında sürekli olarak şikayetler gelmeye devam ediyor. Bu şikayetler ağırlıklı olarak veri sızdırılması ile ilgili. İşte çöpçatanlık siteleri hakkında dikkatli olmanız gerektiğini gösteren detaylar.

Norveç Tüketici Konseyi geçtiğimiz günlerde ilginç bir rapor yayınladı. Bu rapora göre Grindr, OKCupid ve Tinder platformları kullanıcıları açık bir şekilde takip ediyor. Üstelik bu takip etme konuları içerisinde cinsel yönelimler ve konum bilgileri de bulunuyor. Bu durum birçok kullanıcı için rahatsız edici olarak nitelendirildi.

Çöpçatanlık sitelerinin veri skandalları devam ediyor

Bu çöpçatanlık siteleri ile, veri hırsızlığı konusunda iletişim kuruldu. Grindr kullanıcılarının HIV bilgilerini ve cinsel grup hüviyetlerini reklam partnerleriyle paylaşmadığını söylese bile pek inandırıcı olmadı.

Veri skandalları sadece bunlarla sınırlı değil. OKCupid'se analiz şirketi Braze'e kullanıcıların uyuşturucu kullanımı, etnik köken ve siyasi görüş bilgileri gibi önemli bilgileri veriyor. Grindr ile birlikte çalışan Twitter'ın MoPub şirketinin kullanıcı verilerini AT&T's AppNexus ve OpenX gibi kuruluşlara verdiği de ortaya çıktı.

Bu konu henüz tam olarak kapanmadı. Norveç Tüketici Konseyi ile Avrupa Dijital Haklar Merkezi (NOYB), Avrupa Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ne (GDPR) Grindr, Twitter, AppNexus, OpenX, AdColony ve Smaato hakkında suçlamada bulundu. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda herşey daha da netleşecek. Sizce çöpçatanlık siteleri gerçekten de yoğun bir şekilde veri sızıntısı yapıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.