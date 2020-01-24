Corana Virüsü Hangi Hayvandan İnsanlara Geçti? İşte Açıklama

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli virüs tehlike saçmaya devam ediyor. Herkes alarma geçti. Bilim insanları konu ile ilgili açıklamalarda bulundular.

"Corona Virüsü Yarasa Yiyen Yılanlardan İnsanlara Geçti"

Sosyal medyada paylaşılan yarasa videosunun ardından açıklama geldi. Bilim insanları yaptıkları açıklamalarda Corona virüsünün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığını söyledi. Yılanların yarasa avlayarak beslendiğini söyleyen bilim insanları, virüsün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara geçtiğini düşünüyoruz dedi.

Bilimsel The Conversation isimli bilim dergisinde kobra yılanının son derece zehirli olduğu ve bu yılan türlerinin yarasa ile beslendiği söylendi. Corona virüsü yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüsün 830 kişiye bulaştığı ve ölü sayısının 25'e çıktığı bildirildi. Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı. Corona virüsü nedeniyle İstanbul Havalimanı‘nda da önlemler alındı. İstanbul Havalimanı’na 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Guangzhou ve Şanghay uçaklarının yolcuları termal kamerayla tarandı. Taramalarda herhangi bir virüse rastlanmadı. Çin'den Türkiye'ye giriş yapan yolcular kameralar ile kontrol edilmekte.

Corona virüsü nedir? Corona virüsü Türkiye'de var mı? Konu ile ilgili sizler için detaylı bir yazı hazırladık. Yazımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.