Corning Gorilla Glass DX ve Gorilla Glass DX+ Duyuruldu!

Corning, Gorilla Glass DX ile Gorilla Glass DX+'ı tanıttı. Akıllı telefonlar için ürettiği Gorilla Glass isimli koruyucusu ile bilinen şirket, yeni ürünlerinin hakkındaki ayrıntıları telefon kullanıcıları ile paylaştı.

Şirket, 22 Temmuz'da çizilmelere karşı son derece dayanıklı ürünlerine iki yeni ürün daha ekledi. Glass DX ve DX+, akıllı telefonların çizilmesini önlemenin yanı sıra telefonları üstün optik performansa kavuşturarak ileri seviye bir görüntü elde etmeye olanak tanıyor.

2010 yılında dünya genelinde 350 milyar fotoğraf çekildi. Bu sayının şimdi 1,4 trilyona ulaşması bekleniyor. Telefonun kamerası, tüketicilerin telefon satın almaya karar verdiğinde en çok önem verdiği kriterlerinden başında gelir. Aydınlatma koşulları bir yana, yüksek kaliteli fotoğraf elde etmek için yakalanan ortam ışığını arttırmak ve yansımaları azaltmak çok daha önemli olarak görülür.

Corning Gorilla Glass DX ve DX+, Mobil Fotoğrafçılığı Geliştiriyor

Gorilla Glass DX ve DX+, akıllı telefonların kamera lensinin çizilmesini önleyebiliyor ve akıllı telefonun kamerasının çizilmelere karşı hassasiyetini düşürerek onu daha dayanıklı bir hale getiriyor. Glass DX ve DX+'ın kullanıcılara olan vaadi sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Kullanıcılara sunulan cam seçenekleri, şirketin gelişmiş optik performans vaadini karşılıyor.

Yeni model Gorilla Glass sadece optik performansı geliştirmekle kalmıyor aynı zamanda lenslerin dayanıklılığını da arttırıyor. Samsung'un ürettiği akıllı telefonlarını Gorilla Glass DX'in ürünleri ile donatan ilk şirket olması bekleniyor. Bu ürünlerin gelecekte farklı telefon üreticilerinin amiral gemisi akıllı telefonlarında da bulunması mümkün olabilir.

Corning Gorilla Glass Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Jaymin Amin'a göre şirketin ürünleri, ortam ışığının yüzde 98'ini emiyor. Gorilla Glass ile aynı seviyede çizilmelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Geleneksel ışık emici koruyucular ise ışığın sadece yüzde 95'ini emiyor. Bu da Gorilla Glass'ı diğer alternatiflerinden küçük bir farkla da olsa bir adım daha öne geçiriyor.

Tam olarak hangi akıllı telefonların Corning'in ürünlerini kullanacağı belirsizliğini koruyor. Samsung'un zaten Corning'le anlaşması var ancak ürünlerin Samsung'un hangi telefonlarında kullanılacağı şimdilik bilinmiyor. Ürünlerin kullanılacağı ilk telefonların Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 olacağı tahmin ediliyor.