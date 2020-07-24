Akıllı Telefon Ekranları Artık Daha Dayanıklı: Corning Gorilla Glass Victus

Akıllı telefon ve tabletlerimizin çoğu, ekran bileşenlerinin hasar görmesini önleyen cam koruyuculara sahip. Cam koruyucuların günlük kullanım zorluklarına, ara sıra düşmelere dayanabilmesi için gerçekten güçlü olması gerekiyor. Akıllı telefon ekran değiştirme fiyatları da göz önüne alındığında camın koruma derecesi önemli. Malzeme bilimi teknolojisinde dünyanın bir numarası Corning, bugüne kadarki en dayanıklı Gorilla Glass versiyonunu yaptığını düşünüyor. Karşınızda Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus

Corning, yeni ekran koruma teknolojisini Gorilla Glass Victus olarak adlandırıyor. Cam, seramik ve ileri optik dahil ilgili malzeme ve teknolojilerde uzmanlaşmış Amerika merkezli teknoloji şirketi, bugüne kadar üretilen en dirençli Gorilla Glass olduğunu söylüyor. Corning’e göre, Victus 2 metreden daha yüksekten sert ve taşlık yüzeylere düşüşlere dayanabiliyor. Rakiplerin ürettiği camlar 0.8 metreden düşüşlere bile dayanamazken, Victus bu yüksekliğin iki katından fazlasında zarar görmüyor.

Daha sert ve düşmeye dayanıklı olmasının yanı sıra, Corning Victus’un çizilmelere karşı selefine göre iki kat, alüminosilikat cam yapan rakiplerine göre dört kata kadar daha dirençli olduğunu iddia ediyor. Şirket ayrıca Gorilla Glass Victus’u kullanacak ilk üreticinin Samsung olacağını açıkladı. 5 Ağustos’ta tanıtılacak Samsung Galaxy Note 20 serisinde yeni cam koruyucu kullanılabilir.