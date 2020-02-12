Corona'dan Sonra Brezilya'da Tanımlanamayan Yaravirus Paniği

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan Corona Virüsü sonrasında bir başka kötü haber daha geldi. Brezilya'da corona benzeri Yaravirüs paniği yaşanmaya başladı.

Brezilya'daki araştırmacılar, genleri bile daha önce tanımlanmamış, bilimin çok yabancı olduğu yeni bir virüs keşfettiler. Yeni bir bilimsel makalede anlatılan virüs, Brezilya'nın Belo Horizonte kentindeki gölde bulundu.

ScienceAlert tarafından yayınlanan haberde, henüz tanımlanamayan ve bilim insanları için bambaşka zorlukları içeren virüsün, Brezilya mitolojisinde yer alan "Lara" karakterine gönderme yaparak Yaravirüs olarak adlandırıldığı belirtildi.

Yaravirüs nedir?

Ortaya çıkan virüs daha önce bir yerde görülmediği için nasıl tanımlanacağına henüz karar verilmedi. Buna rağmen makalede şu ifadelere yer verildi: "Burada, Acanthamoeba spp.'nin ilk izole virüsünü temsil edebilen bir varlık olan Yaravirus'u tarif ediyoruz. NCLDV'ler grubundan ya da alternatif evrimsel senaryoda, bu grubun uzak ve son derece azaltılmış bir virüsüdür."

Bilim insanlarının virüs üzerine yoğunlaşmasının altında ise daha önce görülmemiş genleri bünyesinde taşıması yatıyordu. Makelede, "Amipin diğer izole virüslerinde gözlenenin aksine, Yaravirus büyük / dev bir parçacık ve karmaşık bir genom tarafından temsil edilmez, ancak aynı zamanda yeni bir büyük kapsid proteinini kodlayan bir tanesi de dahil olmak üzere daha önce tarif edilmemiş önemli sayıda gen taşır." ifadeleri kullanıldı.

Virüs haberlerinin küçük de olsa panik yaratmasının sebebi tüm bu bilinmezlik durumu oldu. Virüsün ne kadar hızlı evrimleştiği ya da insanlara bulaşabilecek duruma gelip gelmeyeceği, merak edilen ve Brezilya halkı tarafından sorgulanan durumların en başına oturdu.