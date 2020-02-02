Corona (Korona) Virüsü Zengin Ediyor, Tim Cook Gerçeği İtiraf Etti! - Teknoloji Haberleri #81

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Konya'nın Ereğli ilçesinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana katılımcılardan 120 milyon liradan fazla para toplayan Süt Bank sistemi çöktü. Google, Apple’ın AirDrop özelliğini Android’lere getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp, bazı cihazların desteğini kesmeye hazırlanıyor. Vuhan şehrinde başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan son dönemin en tehlikeli virüsü Corona, sadece insanları değil, ekonomiyi de etkiledi. Öte yandan Çin’deki salgın nedeniyle birçok varlık değer kaybederken, altın ile birlikte Bitcoin yükselişe geçti.

Apple'ın CEO'suna 5G teknolojisi hakkında sorular yöneltildi. Tim Cook, gelecekteki Apple ürünlerinde 5G teknolojisi bulunup bulunmayacağı hakkında herhangi bir yorumda bulunmayacağını ancak 5G teknolojisinin küresel olarak dağıtımının ilk aşamalarında olduğunu söyledi.

Samsung yeni akıllı telefonlarını çok yakında tanıtacak. Konu hakkındaki detaylar videomuz içerisinde yer almakta. Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!