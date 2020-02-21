Corona Virüs Apple Üretim Stratejisini Değiştirdi

Uzak Doğu'da ortaya çıkan Corona virüs Apple üretim stratejisi ile ilgili değişikliğe neden oldu. Büyük sorunlar yaşayan Apple, üretiminin bir kısmını Çin’den Tayvan’a doğru taşıyor.

Büyük bir teknolojik krallığa sahip olan ABD merkezli Apple'ın; iPad, AirPods ve Apple Watch üretiminin bir kısmını Çin dışına çıkaracağı ifade ediliyor. Apple'ın, bu ürünlerini üreteceği yeni ülke ise Tayvan. Gelen bilgilere göre Apple’ın, MacBook Air ve MacBook Pro’nun birleştirme aşamasını da yine aynı ülkeye kaydırabileceği söyleniyor.

Apple üretim stratejisi başka ülkelere yöneliyor

Apple, tedarik zincirindeki kaynaklarını coğrafi olarak genişletmek istiyor. Apple’ın üretimini oldukça sert etkileyen Corona virüsünün (COVID-19) yayılması bunda büyük bir etkiye sahip. Ayrıca Apple, Tayvan’daki üretim payını da kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Çin’deki üretim hattının en az üçte birinin boşta kalabileceği ve Şubatın sonundan önce normal üretim seviyesine dönmenin çok zor olacağı söyleniyor. Ayrıca Martın ilk on gününde de üretimin normal seviyeye ulaşması çok zor görünüyor.

Çin ile ilgili de üretim konusunda büyük soru işaretleri mevcut. Dünya Sağlık Örgütü Tarafından dün yayınlanan raporlara göre 24 saat içerisinde 1.909 yeni vaka ortaya çıktı. Tüm bunlar Apple'ın başka ülkelere yönelme sebepleri içerisinde yer alıyor. Sizce Apple üretim yerini değiştirerek iyi mi yapıyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.