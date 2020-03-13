Corona Virüs ile Grip Nasıl Ayırt Edilir?

2019 yılı sonunda Çin'in Wuhan şehrinde başlayan salgın, tüm Dünya'da etkisini göstermeye devam ediyor. Hızla yayılan Corona virüsü, başta Çin olmak üzere pek çok ülkede hayatı durdurdu.

Türkiye'de ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, şimdiye kadar sadece iki kişide Corona virüsü görüldü.

Peki, Corona virüsünün belirtileri nelerdir? Bu virüsü, nezle grip gibi hastalıklardan nasıl ayırabiliriz?

Corona virüsü, diğer adıyla Covid 19 virüsü, solunum yollarını etkileyen bir virüs. Bu nedenle nezle ya da grip ile karıştırılması çok olası gibi görünüyor.

Corona virüsün temel semptomları olarak; ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu gösteriliyor. Bazen hastalarda ayrıca ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal de görülebiliyor. Covid-19’u diğerlerinden ayıran en temel semptom şiddetli solunum zorluğu nezle ve gripte solunum zorluğu görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor.

Korona ile Grip arasında nasıl farklar var?

Eğer yüksek ateş oluyorsa, kendinizi çok bitkin hissediyorsanız, kuru öksürüğünüz varsa ve en önemlisi nefes alıp vermekte zorluk yaşıyorsanız, Corona virüsünden şüphelenebilirsiniz. Bu belirtilerin yanı sıra bazı hastalarda, ishal ve burun akıntısı, boğaz ağrısı da gözlendiği söyleniyor.

Uzmanlar Covid 19 için en belirgin özelliğinin, nefes alıp vermede zorluk olduğunu söylüyorlar. Nezle ya da grip iseniz, solunum zorluğu çekmeniz pek olası değil. Bu nedenle solunumda bir sorun yaşıyorsanız, doğruca hastaneye giderek Corona virüsü testi yaptırmanız yararlı olabilir.

Koronavirüs ile Nezle arasında nasıl farklar var?

Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar; hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı. Hapşırma ve burun tıkanıklığı corona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi corona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor.