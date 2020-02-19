Corona Virüs Nedeniyle Bir Doktor Daha Öldü

Çin'in Wuhan kentinde Wuhan Wuchang Hastanesi’nin yöneticisi doktor Liu Zhiming, virüs nedeniyle öldü. Bunun sonucunda virüs yüzünden ölen üst düzey doktor sayısı ikiye yükselmiş oldu.

2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve o günden beri dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19, bir kişinin daha ölümüne neden oldu. Corona Virüsün merkezi olan Wuhan’da bir hastanenin yöneticisi Corona virüsü yüzünden yaşamını öldü.

Sağlık çalışanları Corona virüs karşısında savunmasız

Ulusal Çin televizyonu tarafından da doğrulanan bilgi, en büyük hastane olan Wuhan Wuchang Hastanesi’nin yöneticisi Liu Zhiming'in virüs nedeniyle öldüğü yönündeydi. Böylelikle bu hastanede görev yapan kişilerin ölüm sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

Wuhan Wuchang Hastanesi'nde görev yapan ve hayatını kaybeden 6. kişi olmakla beraber Liu Zhiming, bu virüs nedeniyle ölen ikinci üst düzey tıp çalışanı oldu. Bundan kısa bir süre önce ölen bir önceki üst düzey doktor ise, COVID-19 virüsünü ilk tespit eden ve virüsle ilgili bazı uyarılarda bulunan Li Wenliang'di.

Bu virüsten kurtulmak için çabalayan sağlık uzmanlarının birçoğu, COVID-19 virüsü ile karşı karşıya kalıyor. Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre 1.700 sağlık çalışanında COVID-19 virüsü görüldü.