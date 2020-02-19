Corona Virüsü, Akıllı Telefon Endüstrisinde İşleri Zora Sokabilir

Birçoğunuzun da bildiği üzere, Corona virüsü salgını tüm dünyada birçok şeyi etkiledi. Virüs nedeniyle bazı insanlar öldü, seyahatlerde azalmalar oldu ve virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için bazı şirketler operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Corona virüsü dünya genelinde birçok sektörde ticari faaliyetleri de olumsuz şekilde etkiledi.

Teknoloji devi Apple, bu yıl yıllık kazanç beklentisine ulaşılamayabileceği konusunda bir uyarıda bulundu. Görünüşe göre Apple’ın yanı sıra başka birçok şirket daha benzer kaygıları taşıyor. TrendForce’un analizlerine göre, Corona virüsü salgını, dünya genelinde tüm akıllı telefon endüstrisinde çok büyük bir olumsuz etki yaratabilir.

TrendForce’un tahminlerine göre, akıllı telefon üretimi yılın bu çeyreğinde yüzde 12 oranında düşebilir ve 2020 yılında akıllı telefon sevkiyatları 1.381 milyar adet seviyelerinde kalabilir. Bu da sevkiyatlarda yüzde 1.3’lük bir azalma ve 2016 yılından bu yana, yani son 5 yılda endüstrinin gördüğü en düşük rakam anlamına geliyor. Hatta TrendForce, rakamların bu tahminlerden daha da düşük olabileceği konusunda uyarıyor.

Aslında bu tahminler çok da şaşırtıcı olmamalı. Çünkü akıllı telefon üreticilerinin birçoğu, üretimlerini yapabilmek için Çin’den tedarik edecekleri çeşitli parçalara bel bağlıyor. Ayrıca dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei’nin de Çin merkezli bir şirket olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Akıllı telefon endüstrisi elbette eninde sonunda bu olumsuz havadan sıyrılıp toparlanacaktır. Fakat bu yıl Corona virüsü nedeniyle bazı akıllı telefonları satın almak beklediğinizden daha da zor olabilir.