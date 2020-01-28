Corona Virüsü Apple'ı Alt Üst Edebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsünün Apple'ı da etkileyebileceği gündeme damga vurdu.

Corona Virüsü Nedeniyle Apple Üretimleri Erteleyebilir

Apple'ın Mart ayında yeni bir akıllı telefon modeli tanıtacağı ve bu akıllı telefon modeli için gelecek haftalarda seri üretime geçeceği bilinmekteydi. Son gelen bilgilere göre Apple seri üretimi Çin'de yapacak. Son dönemde hızlı artış gösteren Corona virüsü Apple'ın Çin'de üreteceği cihazların ertelenmesine sebep olabilir.

Gelen sızıntılara göre, Apple Mart ayında tanıtacağı iPhone modeli için 15 milyon adet sipariş geçti. Bu siparişlerin yanı sıra Apple'ın 65 milyon adet de eski iPhone modeli siparişi verdiği söylenmekte. Apple, Corona virüsü nedeniye üretimi erteleme kararı alabilir. Corona virüsü hakkında bilgi almak için hemen aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei geçtiğimiz günlerde, hızla yayılan Corona virüsü için hastanelere 5G istasyonlar kurma kararı almıştı. Huawei, 23 Ocak 2020'de yaklaşık 150 kişiden oluşan bir Corona virüs salgını koruma ekibi kurduğunu açıklamıştı. Paylaşılan son bilgilere göre Corona virüsünden şu anda toplamda 80 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 2.744'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.