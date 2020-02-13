Corona Virüsü Cansız Yüzeyler Üzerinde Ne Kadar Hayatta Kalıyor?

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan yeni koronavirüs salgını, bilim dünyasının önemli araştırma konuları arasına girmişti. Yapılan yeni araştırmalar virüsün cansız yüzeyler üzerine ne kadar yaşayabileceğini gösterdi.

Corona Virüsü olarak bilinen yeni koronavirüs salgını, daha önce yayılan SARS ve MERS virüslerinin bir türü olarak adlandırılmıştı. Dün itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 olarak adlandırılan virüs, yayılmaya ve can almaya devam ediyordu.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, uzun süredir gündemde olan virüs hakkında resmi internet sitesi üzerinden çeşitli açıklamalar yayıldı. Virüse dair detayların verildiği sayfada, virüsün yayılma noktaları üzerinde de duruldu. Yapılan açıklamada, "şu anda bir kişinin 2019-nCoV virüsünün bulunduğu bir yüzeye veya nesneye dokunup ardından kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunup dokunamayacağı belirsiz." ifadeleri kullanıldı. Yani virüs taşıyan birinin dokunduğu yerlere dokunmanın, virüsün taşınmasını sağlayıp sağlamadığının belirsiz olduğu belirtildi.

Corona eşyalar üzerinde yaşayabiliyor mu?

Koronavirüs olarak bilinen türün içerisinde yer alan yeni salgının benzerlerinin SARS ve MERS olduğunu dile getirmiştik. SARS ve MERS üzerinde yapılan 22 farklı çalışma, koronavirüs türlerinin eşyalar üzerinde oda sıcaklığında 9 güne kadar hayatta kalabildiklerini göstermişti.

Araştırmacılar, bu türdeki virüslerin alüminyum, ahşap, kağıt, plastik ve cam gibi çeşitli malzemeler üzerinde dört ila beş gün arasında hayatta kalabileceğini söylemişlerdi. Sadece hayvanlarda görülen koronavirüsleri ise canlılar dışında 28 güne kadar yaşayabiliyorlardı. Greifswald Üniversite Hastanesinden Dr. Günter Kampf, "Düşük sıcaklık ve yüksek hava nemi virüslerin ömrünü uzatıyor" açıklaması yapmıştı.

Tüm bu verilere rağmen COVID-19 hakkında verilerin kısıtlı olması dolayısıyla net bir ifadenin kullanılamayacağı söylenenler arasında yerini aldı. Buna rağmen virüsün benzer alt kollarında yüzey üzerinden yayılmanın mümkün olması dolayısıyla Çin'deki virüsün de yayılabileceği söylenenler arasında yerini aldı.