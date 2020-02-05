Corona Virüsü Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor. Türkiye'de vatandaşlar çekik gözlü insanları gördüklerinde uzaklaşmaya başladılar. Aslında her çekik gözlü insan Corona virüsü taşımıyor. Twitter üzerinden vatandaşlar yaptıkları paylaşımda Çinli vatandaşlara hakaretler yağdırmaktalar. Sizler için Corona virüsü hakkında doğru bilinen yanlışları derledik. Gelin hep beraber Corona virüsü neymiş ne değilmiş yakından bakalım.

Corona Virüsü Ne? İnsanlığın Sonu Geliyor Mu?

Hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına sebep olan Corona virüsün dört alt grubu bulunmakta. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi.

Yılanların yarasa avlayarak beslendiğini söyleyen bilim insanları, virüsün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara geçtiğini düşünüyoruz dedi. Çin'de mahsur kalan Türkler, Koca Yusuf isimli uçak ile alındı. Koca Yusuf isimli kargo uçağı ambulans uçağa çevrildi. Çin'den gelen vatandaşlar şu anda 14 gün boyunca karantinada tutulmakta.

Profesör Agnes Buzyn'dan açıklama geldi. Agnes Buzyn yaptığı açıklamada kargo yoluyla Corona virüsünün bulaşma riskinin çok ama çok az olduğunu söyledi ve virüsün açık havada 3 saatten fazla hayatta kalmadığını belirtti. Yani Corona virüsü kargo yoluyla bulaşmamakta. Bu konuda yalan haberlere inanmayın.

Corona Virüsü Son Durum Ne?

Şu anda Corona virüsünden 493 vatandaş hayatını kaybetti. Virüse yakalanan vatandaşların sayısının 24426 olduğu açıklandı. 23260 kişide de Corona virüsünün olduğu söylenmekte. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'nda termal kameraların yerleştirildiği, Çin'den gelen yolcuların termal kameralar ile ateş ölçümü yapıldığı söylendi.

Yapılan bir diğer açıklamada Çin'den Türkiye'ye gelen tüm uçuşlar koronavirüs nedeniyle ay sonuna kadar durdurulduğu söylendi. Dünya Sağlık Örgütü acil durum komitesinin Cenevre'de yeniden toplanmasının ardından corona virüsünün uluslararası bir tehdit haline dönüştüğü dile getirildi.

Hemen aşağıda yer alan videodan da Corona virüsü hakkında bilgi alabilirsiniz.