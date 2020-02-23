Corona Virüsü Hakkında Korkutan Haber

Henüz tedavi edilemeyen Corona Virüsü hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Virüsün kuluçka süresi uzamaya başladı. Bu, hastalığın çok daha zor bir şekilde kontrol altına alınmasına neden oluyor.

Gelen son bilgilere göre, 2 bin 400’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, erken teşhis konusunda bir hayli sorunlu. Gerçekleşen ilk gözlemlerde, virüsün kuluçka süresinin 14 gün olduğu tahmin ediliyordu. Bu virüsün merkez üssü olarak bilinen Çin’in Hubei kentinde yaşayan 70 yaşındaki enfekte olmuş bir adamda, belirtiler 27 gün sonra görüldü.

Corona virüsü hız kesmeden yayılıyor

Kuluçka süresinin uzaması, hastalığın çok daha geç ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle, 2.000’den fazla kişiyi öldüren ve Çin dışına da yayılan hastalığın önüne geçilmesini son derece zor.

Merkezi virüs üssü olarak bilinen Hubei’deki hükûmetin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre soyadı Jiang olan bir kişi, 24 Ocak günü Hubei’nin güneyinde yer alan ve enfekte olan kız kardeşinin yaşadığı Ezhou’dan Shennongjia’ya gitmişti. Gelen bilgilere göre, 20 Şubat günü ateşlenen yaşlı adamda Corona virüsü tespit edildi.

Ayrıca, toplamda 2.464 kişi Corona virüsü sebebiyle öldü. 2.464 vakaların 2.443 tanesi Çin’de görüldü. Buradan sonra en çok ölümün meydana geldiği ülkeler; İran (6), Güney Kore (5), Diamond Princess gemisi (2), İtalya (2) şeklinde belirtildi. Diğer beş ülkede ise toplamda 6 kişi öldü.