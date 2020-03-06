Corona Virüsü, Hava Yolu Şirketlerini de Vurdu!

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), corona virüsü salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirinde ciddi oranda düşüş olduğunu açıkladı.

Merkezi Kanada'nın Montreal şehrinde bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, corona virüsünün yayılma durumuna bağlı olarak hava yolu şirketlerinin gelirlerinin 63 ile 113 milyon dolar arasında azalacağını belirtti. IATA, belirtilen düşüşün sadece yolcu taşımacılığı için olduğunu, hava yolu kargo taşımacılığı için geçerli olmadığını ifade etti.

Sadece Çin Değil, Dünya'nın Pek Çok Yerinde Etki Devam Ediyor

Virüs etkisinin sadece Çin pazarıyla sınırlı kalması beklenirken, corona virüsü 80'den fazla ülkede etkisini gösterdi. Bu nedenle sadece Çin'de değil, Dünya'nın pek çok yerinde uçak bileti rezervasyonlarının iptal edildiği belirtildi.

Corona virüsü salgınının başladığı günden itibaren, hava yolu şirketlerinin hisselerinde %25 oranında bir düşüş gözlendi. Bu düşüşün, 2003 yılı SARS salgınından sonra yaşanan en büyük düşüş olduğu söylendi.

Hava yolu şirketi gelirlerindeki en büyük düşüşün, Avusturalya, Çin, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'da olması bekleniyor.