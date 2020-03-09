Corona Virüsü Hayalet Uçuşlara Yol Açtı!

Corona Virüsü pek çok sektöre önemli zararlar verdi ve bu zararlardan pay alan sektörlerden birisi de havayolu taşımacılığı oldu.

Kullan ya da Kaybet

Covid-19 kaynaklı sebeplerden dolayı pek çok ülke özellikle salgınların baş gösterdiği ülkelere giden ve o ülkelerden gelen uçuşları önemli ölçüde yasakladı. Özellikle Avrupa ülkelerinde geçerli olan kullan ya da kaybet sistemi, havayolu şirketlerinin oldukça ciddi zararlar etmesine yol açtı.

Eğer bir şirkete ayrılan uçuş yuvaları belirli bir süre aralığında kullanılmazsa, bu alanlar rakip şirketlere veriliyor ve havayolu şirketi o alanların kullanım haklarını kaybetmiş oluyor. Bunun olmasını istemeyen şirketler de uçuşları devam ettirmek zorunda kalıyor. Buna karşın şu sıralar seyahat etmek isteyen pek yolcu yok ve bu durum hayalet uçuş olarak adlandırılan yolcusuz ulaşıma yol açıyor.

Bu ise yolcu taşımayan yolcu uçaklarının binlerce galon yakıt harcaması anlamına geliyor ki bu hem havayolu şirketlerinin zarar etmesine yol açıyor hem de çevreye gereksiz bir zararın verilmesine neden oluyor. Modele bağlı olarak değişmekle birlikte bazı uçaklar mil başına beş galon jet yakıtı kullanabiliyor ve havaya tonlarca karbondioksit ve diğer sera gazlarını yayıyor.

Covid-19 kaynaklı endişeler duruncaya kadar bu düzenlemelerde bazı değişikliklerin yapılması ve geçici süreli askıya alınması beklenmekte.