Corona Virüsü Hiç Beklenmedik Yollardan Bulaşıyor Olabilir!

Corona Virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken süren araştırmalar kapsamında beklenmedik bir bulaşma yolu ortaya çıkmış olabilir.

Belirsizlikler Sürüyor

Covid-19 ismi ile de bilinen yeni salgın yüzlerce kişinin ölmesine yol açtı ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Tıp ve bilim camiası tüm odaklarını bu yöne çevirmişken Çin Hastalık Kontrol Merkezi tarafından oluşturulan yeni bir rapor, dışkının bulmacanın bir parçası olabileceğini gösteriyor.

Yayınlanan raporda enfekte olmuş bir kişiden alınan dışkı örneğinin daha fazla enfeksiyon içeren bir koronavirüs içerdiği doğrulandı.

Fekal-Oral olarak isimlendirilen bu bulaşma yolu bir miktar iğrenç gözüküyor olabilir. Buna karşın pek de şaşırtıcı sayılmaz çünkü hem hayvan hem de insan atıkları su kaynakları yolundan çiğ gıdalar da dahil olmak üzere beklemediğimiz yerlere girebilir.

Eğer virüs tüm bu yollardan geçip üstüne sindirim sistemi boyunca hayatta kalmayı başarırsa hem kişi hem de çevresi için bir risk unsuru haline gelir.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan bazı korunma yöntemleri ise şu şekilde: