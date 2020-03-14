Corona Virüsü, Hidrojen Peroksit Fiyatını Yükseltti

Bütün Dünya'yı etkisi altına alan Corona virüsü, Türkiye'de de görünmeye başladı. Sağlık Bakanı'nın, Türkiye'de iki kişide Corona Virüsü görüldü açıklaması üzerine, halk virüsten korunmak için tedbirler almaya başladı.

Virüsten korunmak maksatıyla ilaçlama firmasına başvuranların sayısı, kısa sürede ciddi oranda arttı. Bunu fırsat bilen ilaçlama firmaları, Corona virüsüne karşı kullanılan hidrojen peroksit fiyatlarına yüzde 1000 zam yaptı.

Okul, ev, işyeri, otel, fabrika gibi toplu alanların ilaçlanması için kullanılan hidrojen peroksit, normal dönemde ilaçlama fiyatı 150 TL civarında iken, bazı özel ilaçlama firmaları, artan talebi fırsat bilip, ilaçlama ücreti olarak 1500-2000 TL civarında fiyatlar istemeye başladı.

Sadece Varolan Virüsleri Yok Ediyor

İlaç firmaları, artan talep nedeniyle telefonlarının kilitlendiğini, ilaçlama taleplerine yetişemediklerini belirtiyor. İlaçlama yaptıran kişilerin, bilgi de almak istediklerini belirten firma sahipleri, kullanılan hidrojen peroksitin bir haşere ilacı olmadığını, ilaçlama yapılan yerde var olan virüslere etki ettiğini, ancak ilaçlama sonrasında bir kişinin virüs getirirse buna etki edemeyeceğini belirtiyor.

Mekanların ilaçlanması için kullanılan madde, karaborsaya düşmüş gibi görünüyor. Firma sahipleri sadece ilaçlama ürünlerinde değil aynı zamanda maske eldiven fiyatlarında da ciddi bir talep artışı olduğunu ve fiyatların yükseldiğini belirtiyor.