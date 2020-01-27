Corona Virüsü Hızla Yayılıyor! İşte Son Rakamlar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Gizemli virüs tehlike saçıyor.

Corona Virüsünden Kaç Kişi Öldü?

Paylaşılan son bilgilere göre Corona virüsünden şu anda toplamda 80 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 2.744'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın!

Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye'ye gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.