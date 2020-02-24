Son Dakika: Corona Virüsü için Aşı Bulundu! İşte Açıklama

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Corona virüsü aşısı hakkında müjdeli bir haber verdi. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik.

Corona Virüsü Aşısı Bulundu!

Uzmanların yoğun çalışması sonucunda Corona virüsünün aşısının bulunduğu söylendi. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, yaptığı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Çin’deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz.

Şu ana kadar Covid-19 virüsünden dolayı 2.600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Covid-19 virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Bu belirtiler grip ile aynı.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıkta çok fazla durmamalarını önermekte.

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